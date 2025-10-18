di M.L.S.

Acquasparta si prepara a tuffarsi nel festoso clima bavarese. La locale Pro loco infatti, per la prima volta ha organizzato nel borgo due serate, il 24 e il 25 ottobre, per vivere i ritmi e i gusti dell’Oktoberfest che ad Acquasparta si trasforma in OktoBIERfest. Tenti eventi in programma tra musica e buon cibo da gustare nella taverna del Carnevale, in via Ecchio. Per tutti i partecipanti ci saranno menù tipici bavaresi ricchi di sapori autentici, piatti tradizionali preparati con ingredienti di qualità e, naturalmente, birra bavarese in diverse varietà. Due serate di allegria e ottimo cibo in perfetto stile Oktoberfest.