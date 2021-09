Comunali 2021: a Montecastrilli si sfidano in tre

Tre in lizza a Montecastrilli per la fascia tricolore di sindaco: alla poltrona su cui siede il primo cittadino uscente Fabio Angelucci, in occasione delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, puntano infatti Benedetta Baiocco, Carlo Mancini e Riccardo Aquilini. La vicesindaca e assessore della stessa giunta Angelucci, del Pd, dovrà vedersela con gli altri due ex componenti delle precedenti giunte, nonché anche loro ex Dem.

Benedetta Baiocco (Montecastrilli domani) – Candidati: Franco Santucci, Riccardo Miccadei, Cristina Bragantini, Roberta Brizi, Francesco Riccardi, Elisabetta Langellotti, David Scappiti, Claudia Sensini, Massimiliano Curti, Stefania Forte, David Cannata, Francesca Arca.

Carlo Mancini (Insieme per cambiare) – Candidati: Alessandro Sperandei, Alessio Antonelli, Benedetta Parisse, Caterina Isidori, Elena Frasconi, Emanuele Capradossi, Franco Nardoni, Marco Paragnani, Sandro Morozzi, Simona Santini, Stefania Lucarelli, Valerio Pasero.

Riccardo Aquilini (Civicamente per Montecastrilli) – Candidati: Valentina Armadori, Rita Busecchini, Maurizio Carpinelli, Marta Chianella, Ferdinando Cimmino, Paola Fiordineve, Daniele Marchetti, Monica Petronio, Daniele Ricci, Stefano Romani, Giorgia Tamburini, Claudio Venturi.