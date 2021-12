Un ‘garden designer’ per il Comune di Terni: chiuso il concorso, c’è Enrico Maccaglia

di S.F.

Ultimo step con la prova orale e graduatoria chiusa. Il Comune di Terni si appresta ad avere un proprio specialista agronomo-forestale per la cura del verde, figura che forse potrà aiutare a migliorare – le lamentele dei cittadini su questo aspetto non mancano mai – il contesto attuale: venerdì mattina al Pentagono la commissione esaminatrice è stata impegnata nel passaggio conclusivo del concorso scattato lo scorso 15 ottobre. Sedici le istanze presentate per l’assunzione a tempo indeterminato da coordinatore tecnico di categoria D: Enrico Maccaglia, garden designer e paesaggista, va verso l’ingresso nei ranghi di palazzo Spada in attesa dell’apposita determina dirigenziale.

In presenza e non solo

Cinque i candidati che hanno superato lo scoglio della prova scritta (focus in particolar modo sulla gestione delle alberature in ambito urbano, progettazione e gestione di aree ludiche, sistemi informativi geografici, gestione dei sistemi agricoli e silvo-pastorali, normativa in materia di pianificazione urbanistica) e che venerdì mattina hanno svolto l’orale: Daniele Altobelli, Dino Andreani, Daniele Giordano, Enrico Maccaglia e Paolo Calvani, quest’ultimo collegato in modalità remota. A giudicarli la commissione composta dal presidente Paolo Grigioni, dirigente all’ambiente dell’amministrazione, la funzionaria Marta Frittella e l’istruttore direttivo Gianluca Massei del Comune di Foligno, mentre la funzionaria Giorgia Imerigo ha verificato il tutto in qualità di segretario. Per tutti colloquio interdisciplinare con nozioni su normative ambientali, ordinamento finanziario degli enti locali, responsabilità dei dipendenti comunali e contratti pubblici. Infine un accertamento per le conoscenze informatiche e della lingua straniera.

Graduatoria e controllo pre assunzione



La graduatoria – ha validità biennale – finale arriva dalla somma del voto della prova scritta e orale, più i punti attribuiti per i titoli. Prima della stipula del contratto tuttavia ci sarà una verifica dei requisiti richiesti. Dalle risultanze a finire davanti a tutti è il 51enne Enrico Maccaglia: per lui miglior prova scritta e orale (in entrambi i casi 25) più una valutazione dei titoli pari a 3,8. Subito dietro Daniele Altobelli (doppio 24+1), Paolo Calvani (21+20+4,5), Daniele Giordano (22+22+1,47) e Dino Andreani (21+17+4). Tutti iscritti – era uno dei requisiti per la partecipazione – all’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali. Da segnalare che nel pomeriggio si è svolta anche la prova orale del concorso per un posto da coordinatore geologo: Marco Pierotti (24,5, era già in vantaggio dopo lo scritto e il check dei titoli), classe 1969 ternano, ha avuto la meglio su Fabrizio Luzzi (21,5). Salvo sorprese anche lui sarà uno dei rinforzi per il Comune.