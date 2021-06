Con ‘Terni sunset’ la storia della città si riscopre al tramonto

Un tour fotografico per raccontare le bellezze di Terni al tramonto, con un originale connubio tra un fotografo e una guida turistica. Nasce così ‘Terni sunset’, l’esperienza promossa da 165m servizi turistici in programma per venerdì 25 giugno alle 19.

Riscoprire la storia della città

L’appuntamento è a largo Frankl e, dopo una breve introduzione sull’utilizzo degli apparecchi fotografici, ci si sposterà nel centro di Terni, alla ricerca di dettagli e scorci suggestivi che i partecipanti potranno immortalare con la propria macchina fotografica. Allo stesso tempo, saranno raccontati storia e curiosità delle principali emergenze che i partecipanti incontreranno lungo il percorso. In particolare, ci si muoverà tra gli edifici che caratterizzano Terni, dalla città romana alla città post-industriale, attraverso Medioevo e Rinascimento tra palazzi, piazze e chiese. La visita sarà l’occasione per conoscere i protagonisti che hanno contribuito a trasformare il centro città: Bazzani, Faustini, Ridolfi, Guazzaroni. E non solo, il dialogo tra fotografia e architettura mira innanzitutto a dar voce a quei dettagli spesso ignorati e che invece raccontano la visione di una nuova città. Nel tempo, infatti, l’architettura ha codificato i cambiamenti di una comunità che nasce tra due fiumi ma che supera i confini segnati dalla natura per ritrovare una sua dimensione. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 345.6983825. Il costo è di 12 euro a persona.