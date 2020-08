Concerti Ameria Umbra, chiusura sabato in cattedrale

La stagione dei concerti estiva organizzata dall’associazione Ameria Umbra ad Amelia e in alcuni comuni dell’Amerino nel mese di agosto, si concluderà in cattedrale ad Amelia sabato 30 agosto alle ore 18.30 con l’orchestra barocca ‘InCanto’ diretta da Fabio Maestri con Patrizia Polia (soprano), Laura Pontecorvo (flauto traversiere), Gabriele Catalucci (organo) come solisti. Il programma prevede l’esecuzione del celebre concerto per flauto di Vivaldi ‘Il Gardellino’ e il concerto per organo di Handel ‘Il cucù e l’usignolo’, oltre alla splendida cantata di Johann Sebastian Bach ‘Ich habe genug’ per soprano, flauto, archi e organo. I posti, causa Covid-19, sono 130 e saranno disponibili fino al loro esaurimento.

«Un successo, nonostante tutto»

Il concerto è l’ultimo di una fortunata serie sostenuta in primis dalla Fondazione Carit e dai comuni di Amelia, Giove, Lugnano e Penna in Teverina. Serie che si è aperta il 2 agosto e che ha recuperato due appuntamenti tradizionali come il ‘Maggio Organistico Amerino’ e i ‘Concerti aperitivo’. «Nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti-Covid – spiegano gli organizzatori – la stagione ha riscosso un lusinghiero successo di pubblico ed ha confermato la qualità delle proposte dell’associazione Ameria Umbra di Amelia che da 46 anni è attiva nella diffusione della cultura musicale e la salvaguardia del ricco patrimonio organario nel comprensorio amerino».