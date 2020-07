Concerti d’estate, XLVI maggio organistico amerino: gli eventi

Un agosto a tutto concerti tra Amelia, Lugnano in Teverina, Giove e Penna in Teverina. È l’associazione Ameria Umbria ad organizzare una serie di eventi con il patrocinio ed il contributo dei Comuni coinvolti, la Regione Umbria e la fondazione Carit: sono nove gli appuntamenti in programma durante il mese. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti disponibili nel rispetto del protocollo sanitario anti covid-19.

‘Concerti d’estate’ ad Amelia

Si parte domenica 2 agosto (ore 18) al chiostro di S. Agostino ad Amelia con Alma Saxophone Quartet. Due giorni dopo in cattedrale ci saranno Mara Fanelli (clavicembalo) e Olimpio Medori (organo), sempre a partire dalle 18; infine il 9 spazio a Paolo Pellegrini (tenore) e Maria Teresa Ferrante (pianoforte) al complesso S. Angelo con inizio alle 12. Tutti i concerti saranno trasmessi in streaming sul canale youtube AmeriaUmbria e sulla pagina facebook dell’associazione.

I concerti del XLVI maggio organistico amerino

Giovedì 6 agosto (dalle 18) al complesso S. Angelo di Amelia c’è Andrea Cristofari che parlerà degli organi dell’Amerino e l’architettura delle loro casse, più la presentazione della kermesse in collaborazione con il Fai. Si prosegue il 9 (18) nella chiesa di S. Maria della Neve a Penna in Teverina con Lucia Casagrande Raffi (soprano), Andrea Di Mario (tromba naturale) e Gabriele Catalucci (clavicembalo); il 16 appuntamento nella chiesa di S. Magno ad Amelia con Maurizio Maffezzoli (organo, ore 18); il 23 (stesso orario) evento nella chiesa di S. Maria Assunta a Giove con Renzo Bortolot (organo), mentre venerdì 28 nella chiesa Collegiala di Lugnano in Teverina ci sarà Paolo Bottini (organo). A chiudere domenica 30 in cattedrale ad Amelia c’è l’ensemble Ameria Umbria con Patrizia Polia (soprano), Laura Pontecorvo (flauto trasversale) e Fabio Maestri (direttore).