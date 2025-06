Nell’ambito del calendario degli eventi di Umbria Pride 2025, l’associazione Civiltà Laica in collaborazione con Esedomani Terni LGBTQIA+ organizza l’incontro pubblico ‘Contro i nostri corpi. Strategie, linguaggi e poteri dei movimenti anti-diritti’, che si terrà sabato 21 giugno alle ore 17 presso il salone Bazzani del PalaSì (Terni, piazza della Repubblica).

«L’appuntamento – spiegano gli organizzatori – rappresenta un’importante occasione di approfondimento sui movimenti che, in Italia e in Europa, minacciano i diritti civili, la libertà di scelta e l’autodeterminazione delle persone, in particolare nel campo della salute sessuale e riproduttiva, dei diritti LGBTQIA+ e dell’educazione».

Interverranno all’evento: Massimo Prearo (ricercatore presso il centro di ricerca PoliTeSse dell’università di Verona, esperto di movimenti anti-gender e autore di pubblicazioni sulle strategie e i discorsi dei gruppi che si oppongono ai diritti civili e alla libertà di scelta), Maria Cristina Valsecchi (giornalista scientifica, si è occupata dell’attacco all’educazione sessuale nelle scuole da parte dei movimenti anti-gender), Silvia Menecali (presidente di Civiltà Laica), Giulia Grani (vicepresidente di Esedomani Terni LGBTQIA+). Aprirà l’incontro una lettura a cura della Collettiva Picchiaforte, gruppo transfemminista attivo sul territorio ternano.