‘Correnti del Nera’ torna dal 23 luglio

Il terzo festival musicale ‘Correnti del Nera’ ha l’obiettivo di portare in Valnerina il pubblico per conoscere e riscoprire il suo patrimonio storico artistico, coinvolgere la popolazione e ravvivare le tradizioni popolari attraverso la musica e l’arte. Il festival è in programma dal 23 luglio al 26 settembre con dodici concerti e performance artistiche e si aprirà con il concerto ‘Paganini in Swing’ dell’Orchestra sinfonica abruzzese, giovedì 23 luglio a Spoleto al teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’.