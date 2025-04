Il Comune di Narni e l’associazione Corsa all’Anello hanno presentato il piano di mobilità e parcheggi per la 57esima edizione della festa in programma dal 24 aprile all’11 maggio, per «garantire un accesso organizzato e sicuro alla manifestazione».

«Abbiamo potenziato il servizio di navetta gratuita – si legge in una nota – attivo tutti i giorni dalle 18 alle 2 di notte e con servizio mattutino ogni 40 minuti dalle 10 alle 13 le domeniche e i giorni festivi (27 aprile, 1, 3, 4, 9 maggio). Le navette garantiranno collegamenti frequenti (ogni 20 minuti circa) dall’Hotel Fina (Narni Scalo, via Tuderte 419), passando per via Tuderte, Stazione, Bivio di Berardozzo fino a Largo Monumento ai Caduti e Parcheggio del Suffragio e ritorno fino all’Hotel Fina. Si consiglia vivamente di non accedere con le auto nel centro storico anche a causa di alcuni lavori in corso. Sarà possibile parcheggiare a Narni Scalo, nei luoghi che saranno specificati nel dettaglio sui siti internet del Comune di Narni e dell’associazione Corsa all’Anello».

Inoltre, spiegano, «saranno disponibili ulteriori spazi per le auto grazie all’istituzione del divieto di sosta per camper e bus turistici nelle zone San Girolamo, Ospedale – Via Cappuccini, Suffragio e Rocca–via Portecchia-via Feronia. Per i camper sono state individuate quattro aree, di cui due a pagamento (zona Valletta e Ponte Aia, quest’ultima con navetta dedicata) e due gratuite (Narni Scalo in via Tuderte n. 1 e in via della Doga). E’ stata poi istituita una nuova area gratuita per bus turistici sulla Ss 3 Flaminia Ternana al Km. 89+700 nella zona degli insediamenti produttivi».

