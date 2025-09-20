Il Gruppo micologico ternano organizza un corso di formazione micologica di base autorizzato dalla Regione Umbria, in linea con la normativa regionale sulla raccolta dei funghi. L’iniziativa, oltre a fornire conoscenze fondamentali sulle specie fungine e a promuovere un’educazione sanitaria di base, si propone di sensibilizzare i partecipanti al rispetto della natura e delle leggi in vigore.

Il corso prevede 10 lezioni serali da due ore ciascuna, per un totale di 20 ore, che si terranno ogni martedì dal 30 settembre al 4 novembre 2025, presso la sala Soci dell’Ipercoop di Terni in via Gramsci, con inizio alle 21. Al termine del percorso, a chi avrà frequentato almeno 8 delle 10 lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La quota di iscrizione è di 30 euro, comprensiva di materiale didattico e dell’iscrizione al Gruppo micologico ternano per il 2026. Per i soci Coop la tariffa ridotta è di 25 euro. Per iscriversi è possibile inviare una e-mail a [email protected] oppure contattare i numeri 324.6214072 o 339.2934907 (anche via WhatsApp).