La Sagra della Porchetta di Costano festeggia mezzo secolo di storia, ma mantiene vivo lo spirito originario. Nata a metà degli anni settanta, come iniziativa del gruppo giovanile locale, oggi è un evento capace di attirare migliaia di buongustai da tutta la regione e oltre, grazie al lavoro di Aps Gruppo giovanile Costano. La manifestazione, che si terrà dal 21 al 31 agosto, promette un’edizione speciale per celebrare il traguardo del cinquantesimo anniversario: dieci giorni di festa tra gusto, musica, solidarietà e memoria condivisa.

Ad aprire ufficialmente l’edizione 2025 sarà La Sagra si racconta, una serata evento in programma giovedì 21 agosto alle 19. Una cena di beneficenza all’insegna dei sapori autentici e dei racconti del passato, con la partecipazione di fondatori, ex presidenti e responsabili della sagra, oltre alla proiezione di un video commemorativo. Durante la cena, parte del ricavato sarà devoluto alla cooperativa La Semente, impegnata nell’inclusione lavorativa di giovani adulti con autismo. Per partecipare è gradita la prenotazione. La serata sarà arricchita dalla presenza degli ospiti tedeschi del Comune di Höchberg, città gemellata con Bastia Umbra, e dal concerto per il 75° anniversario della banda musicale di Costano, diretta dal maestro Stefano Zavattoni.

Il cuore della sagra resta il chiosco della porchetta, dove ogni sera i maestri porchettai servono le famose porchette cotte al forno: un rito che richiama visitatori da ogni angolo dell’Umbria e non solo. Per l’occasione è stata pensata anche una novità gastronomica dedicata al cinquantesimo: la pasta al forno del 50°, una lasagna alla porchetta che affiancherà i grandi classici del menù. Tra gli antipasti: fagioli e cotiche, panzanella con porchetta, bruschette miste e antipasto primavera. I primi spaziano dalle penne e polenta alla norcina agli gnocchi del porchettaio, fino al tortello quaranta. I secondi celebrano il maiale in tutte le sue forme: dalla trippa alla grigliata, dal pulled pork allo stinco al profumo di porchetta, passando per proposte creative come il pig burger classic e la porchetta in bellavista. Il tutto accompagnato da contorni tradizionali, dolci de l’Angolo del ghiottone e crêpes golose. Ogni sera la sagra sarà animata da orchestra spettacolo e serate a tema. Nell’area antistante, ogni sera sarà attivo il garden side Orto Letizia’, lounge pub con dj set e live show

Sotto la guida di Leandro Lunghi prima, e dell’attuale presidente Simone Bordichini, l’organizzazione ha saputo crescere e innovarsi, coinvolgendo ogni generazione. «Quest’anno – ha detto Bordichini – vogliamo valorizzare l’anniversario con iniziative che guardano al passato, ma anche con uno sguardo al futuro, mantenendo saldo il legame tra tradizione gastronomica e partecipazione popolare».