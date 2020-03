Non si fermano le denunce – c’è ancora chi non ha ben compreso la situazione, evidentemente – nel territorio di Terni per l’inosservanza del Dpcm legato al contenimento della diffusione del Covid-19, il coronavirus. La polizia di Stato ha bloccato un 36enne nigeriano: era arrivato in centro da Foligno per «vedere un amico». Spostamento senza valido motivo e guai per lui.

