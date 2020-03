Coronavirus, primo caso ad Amelia

Primo caso di positività al Covid-19 ad Amelia: come annunciato venerdì dalla sindaca Laura Pernazza attraverso Facebook, la persona contagiata è un ultraottantenne ricoverato all’ospedale Santa Maria di Terni. «È in buone condizioni di salute, la sua situazione non è allarmante» ha rassicurato la Pernazza, augurandogli «una pronta guarigione». Sottoposti a sorveglianza sanitaria e quindi a tampone i familiari dell’anziano, che – abitando in una zona di campagna e avendo problematiche di salute – al momento non risulta abbia avuto ulteriori contatti. «La situazione è contenuta nell’ambito domestico» ha aggiunto la Pernazza, che dopo aver aperto il Centro operativo comunale ha anche invitato i cittadini a «non utilizzare i social per fomentare chiacchiere intorno a presunti casi positivi». «Ci atteniamo alle comunicazioni ufficiali – ha aggiunto -, nel caso specifico trattandosi di un soggetto ricoverato presso l’ospedale di Terni la comunicazione della positività dell’anziano non è transitata immediatamente attraverso il Comune, come avviene quando c’è necessità di notificare un provvedimento di isolamento. Ma appena ne sono venuta a conoscenza ho provveduto ad informare la cittadinanza».

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON