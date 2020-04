Covid-19, se ne va Luis Sepúlveda

È morto giovedì mattina, dopo aver lottato per diverse settimane contro il coronavirus, lo scrittore cileno Luis Sepúlveda. Se ne è andato all’ospedale di Oviedo, in Spagna, dove era ricoverato dopo aver contratto il Covid-19 al festival letterario Correntes d’Éscritas, svoltosi a Póvoa de Varzim, in Portogallo.

Avrebbe compiuto 71 anni il prossimo ottobre. È stato anche giornalista, sceneggiatore, regista e attivista politico nel suo Paese di origine, ma anche in campo ambientalista. ‘Il vecchio che leggeva romanzi d’amore’ e ‘Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare’ le sue più celebri opere.

Recentemente ad Assisi

Molto legato all’Italia – dove ha venduto nel complesso oltre 8 milioni di copie -, poco meno di un anno fa, nel maggio 2019, Sepúlveda era stato ospite della città di Assisi dove, al teatro Lyrick, aveva presentato il suo ultimo libro ‘Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa’. Ad ascoltarlo studenti ma anche cittadini, visto che il suo pubblico era di ogni età.