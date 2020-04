Covid, Corsa all’Anello: «‘Riviviamo’ la storia»

«Il covid-19 ha cambiato la nostra vita, ci costringe a casa e ci impedirà di vivere a maggio l’evento che aspettiamo tutto l’anno», scrive l’ente Corsa all’Anello di Narni, sulla propria pagina Facebook. «È da qui che nasce la nostra idea: non fermare la Corsa, non mortificare la nostra passione e cercare, anche in maniera virtuale, di accompagnare tutti i cuori dei nostri terzieri sino a maggio rivivendo gli ultimi tre anni, in video party, tutti insieme».

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

‘Rivivere’ la Corsa all’Anello

Appuntamento quindi tutte le domeniche, dal 5 aprile al 10 maggio alle 16.30, sulla pagina Facebook della Corsa all’Anello, «ognuno idealmente colorato delle effigi del proprio terziere per dire una volta in più che la Corsa non si ferma e, finita questa tragedia, ripartirà più veloce di prima».