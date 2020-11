Covid, Montecastrilli: stop scuole infanzia e primaria

Stop all’attività didattica in presenza per le scuole dell’infanzia e la primaria – come sta accadendo in altri territori umbri – anche a Montecastrilli. Nelle prossime ore il sindaco Fabio Angelucci firmerà la specifica ordinanza, come da lui stesso annunciato martedì mattina tenendo in considerazione «il numero crescente di soggetti positivi, in ogni ambito, ivi compreso quello scolastico e famigliare degli stessi alunni e per ragioni di sanità e sicurezza». Il provvedimento sarà valido da mercoledì fino al 21 novembre.

