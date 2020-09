Ospedale Pantalla: ginecologia, pediatria e ostetricia, via libera

Via libera da lunedì – 14 settembre – al ripristino delle attività ambulatoriali per ginecologia, ostetricia e pediatria all’ospedale della Media valle del Tevere di Pantalla. Lo comunica l’assessore regionale alla salute Luca Coletto.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

La riattivazione

Il ripristino riguarda anche le attività chirurgiche in regime di day surgery dell’unità operativa di ostestricia e ginecologia: «L’ospedale di Pantalla dopo il periodo di forte emergenza, sta riprendendo gradualmente – spiega Coletto – la normale attività. Dopo la riapertura di altri reparti, ora verranno riattivati gli ambulatori di ginecologia e ostetricia e quelli della pediatria. L’attività si articolerà in questa fase in 5 giorni a settimana dalla ore 8 alle 16,30, ovviamente tutti i pazienti in regime di day surgery saranno dimessi in orari diversi a seconda del tipo di intervento». Gli ambulatori di ginecologia e ostetricia effettueranno tutte le prestazioni garantite prima della riconversione momentanea dell’ospedale a seguito dell’emergenza covid, comprese le colposcopie per lo screening di II livello. Per l’ostetricia è prevista la presa in carico delle donne per il percorso di assistenza alla gravidanza. Infine pediatria: verranno garantite visite, prestazioni allergologiche ed ecografie delle anche per i neonati.