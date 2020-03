Covid: «Rifiuti, ora raccoglieteli così»

di Asm Terni Spa

Facendo riferimento al documento emanato dall’Istituto superiore di sanità, Asm Terni raccomanda ai cittadini utenti di osservare queste semplici regole per lo smaltimento dei rifiuti in questa fase di emergenza. Ciò al fine di tutelare la propria salute ed in particolare quella degli operatori addetti alla raccolta che, lo ricordiamo, in questo momento sono in prima linea per garantire la normale prosecuzione del servizio. Di seguito le indicazioni dell’ISS:

continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora;

usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata;

se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata;

per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente;

chiudi bene i sacchetti dell’indifferenziato utilizzando legacci o nastro adesivo;

raccogli tutte le altre frazioni di rifiuto chiudendo bene la carta, plastica e organico dentro sacchetti di plastica o biodegradabili;

usa guanti in lattice per maneggiare i rifiuti e inserirli nei contenitori.

Come ulteriore accortezza, per i contenitori condominiali Asm Terni Spa raccomanda, per sollevare i coperchi, di utilizzare guanti in lattice o un fazzoletto monouso. Asm Terni ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i propri operatori che anche in questa circostanza mostrano grande professionalità e spirito di collaborazione.