Debutto per il neo direttore generale della Usl Umbria 2, il folignate Roberto Noto. Martedì c’è stato l’insediamento dopo la nomina della presidente della Regione, Stefania Proietti, nelle scorse settimane. Il neo dg firma subito le nomine per il direttore sanitario e il direttore amministrativo.

«Accogliamo il dottor Noto, professionista di grande esperienza – sottolinea la Proietti – nella sanità pubblica e profondamente radicato nel territorio umbro. Sono certa che insieme a lui potremo dare un’ulteriore accelerazione al miglioramento dei nostri servizi e proseguire con decisione nei progetti di innovazione e digitalizzazione che stanno contribuendo a modernizzare la sanità locale nell’importante azienda territoriale USL2».

Con Noto la Regione intende «rafforzare il presidio istituzionale, garantire una gestione più efficiente e migliorare concretamente la risposta ai bisogni delle persone, con un’attenzione particolare alle fragilità e al potenziamento della medicina territoriale. L’Usl Umbria 2, che abbraccia un’area vasta e complessa comprendente Terni, Foligno, Spoleto, Orvieto, Narni-Amelia, la Valnerina e altri territori montani e collinari, rappresenta un perno strategico del sistema sanitario regionale. In questa prospettiva, il dottor Noto, in stretta sinergia con le strutture sanitarie, avvierà un percorso di ascolto e confronto aperto con tutti gli attori istituzionali, sociali e professionali. L’obiettivo è aggiornare le priorità dell’azienda e definire un piano operativo capillare, capace di valorizzare le professionalità, ottimizzare le risorse disponibili e ridurre le diseguaglianze di accesso alle cure.

L’insediamento – concludono da palazzo Donini – del nuovo direttore rappresenta un ulteriore passo nella strategia complessiva della Regione Umbria per rilanciare e rendere più vicina, moderna ed efficace la sanità pubblica, in un’ottica di sistema realmente al servizio delle persone e dei territori».

Il neo direttore generale firma subito le nomine per il nuovo direttore sanitario e amministrativo. Tocca rispettivamente ad Alfredo Notargiacomo fino al 1° luglio del 2028 e Piero Carsili fino al 30 giugno del 2028.