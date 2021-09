Covid scuole, calano studenti positivi e classi in isolamento

Scendono i casi di Covid tra gli studenti delle scuole dell’Umbria. Lo indicano i dati forniti dalla Regione aggiornati a martedì 28 settembre: diminuiscono da 44 a 40 gli alunni positivi, con decremento in particolar modo per i ragazzi delle superiori.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

I positivi

I positivi nelle scuole per l’infanzia sono 6 (-6 rispetto a venerdì 24 settembre), 14 alla primaria (+1), 7 alle medie (+7) e 6 alle scuole superiori (-6). Non risultano casi segnalati relativi al trasporto scolastico. Ci sono invece i primi casi tra il personale (2), mentre i cluster sono 9 (+6). I contatti stretti in quarantena risultano essere 722 (-287). Giù anche le classi in isolamento, da 41 a 32.

I distretti

La maggior parte delle classi in isolamento sono a Terni (9), poi Spoleto (6) e Foligno (5). A quota zero ci sono Alto Chiascio, Alto Tevere, Valnerina e Narni-Amelia.