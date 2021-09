Covid, tutti i distretti umbri con incidenza inferiore a 100

Trend in diminuzione ed incidenza settimanale pari a 38 casi per 100 mila abitanti, con valore Rdt sulle diagnosi calcolato negli ultimi 14 giorni – media mobile a 7 giorni – dello 0,78. Questo in sintesi l’aggiornamento del nucleo epidemiologico regionale per l’andamento Covid in Umbria.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La situazione ed i giovani

Dal report aggiornato a martedì 28 settembre emerge inoltee «l’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra, anche per questa settimana, una maggior distribuzione dei casi tra i più giovani, anche se i valori sono in diminuzione rispetto alla settimana precedente». Tutti i distretti sanitari hanno un’incidenza inferiore a 100 casi per 100 mila abitanti.

Le terze dosi

In Umbria – viene ricordato – è al via «la vaccinazione con terza dose degli ospiti e degli operatori delle Rsa affiancata a quella degli over 80. Nei presidi residenziali per anziani la dose ‘booster’ di vaccino verrà somministrata attraverso un intervento vaccinale organizzato dai direttori di distretto, anche mediante il coinvolgimento dei direttori sanitari delle strutture stesse. Complessivamente gli ospiti delle strutture residenziali umbre sono 2.429, di cui 1.194 afferiscono all’Usl1 e 1.235 all’Usl 2. Gli operatori sono all’incirca 2.600». La vaccinazione dei cittadini over 80 anni verrà gestita nei punti vaccinali attivi nel territorio regionale e per i soggetti fragili a domicilio verrà valutata, in sede di accordo regionale con i medici di medicina generale, «la possibilità di procedere secondo la stessa modalità utilizzata per le prime e seconde dosi». Primi sms in partenza nei confronti dei soggetti che hanno ultimato il ciclo vaccinale primario sei mesi fa: «Per coloro che decideranno di aderire, il primo appuntamento utile potrà essere disponibile a partire da sabato 2 ottobre».