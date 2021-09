Da Massa Martana a Torino, 22enne vince ‘Una ragazza per il cinema Piemonte’

Si chiama Ilenia Talarico, è una ballerina professionista di 22 anni e fin dall’età di 3 anni – è originaria di Catanzaro – vive a Massa Martana. Un’umbra d’adozione. È lei ad essere stata incoronata ‘Una ragazza per il cinema Piemonte 2021’ a Torino: «Sono felicissima, non mi aspettavo assolutamente di vincere, sono ancora incredula. Sto tornando a casa dai miei genitori, mia mamma si è messa anche a piangere dalla gioia», le sue parole. Ad attenderla c’è la finale nazionale di Taormina in programma il 9 settembre. Ilenia è una studentessa al secondo anno di psicologia e si è trasferita nel capoluogo piemontese per motivi universitari e per frequentare l’accademia di moda e cinema Cdh.

