Da Montefranco a Terni per il fidanzato: denunciata

Una modalità nuova – sei pattuglie dell’Arma in città e tre sul territorio della Compagnia di Terni, con personale armato – in una fase in cui i controlli dovranno, per forza di cose, farsi via via più stringenti. Perché c’è un decreto da rispettare e, soprattutto, c’è l’esigenza, non rinviabile, di tutelare al massimo la salute pubblica. In particolare, dopo i ‘check’ alle rotatorie di corso del Popolo e via Gramsci, nella zona del parco di viale Trento non sono stati riscontrati assembramenti e la situazione è apparsa tranquilla e regolare.

Tolleranza e sanzioni

Anche per questo a Terni gli accertamenti delle forze dell’ordine, in questi ultimi giorni ma in particolare da giovedì, sono caratterizzati da una frequenza ancor maggiore: gente in giro comunque ce n’è ancora, tutti si giustificano – pur avendo nella stragrande maggioranza dei casi l’autocertificazione con sé – adducendo ragioni personali serie o professionali. Ma presto, dopo un brevissimo periodo di adattamento, i ‘consigli’ delle forze di polizia saranno seguiti da sanzioni a tappeto ogni volta che non verranno riscontrati i requisiti di legge previsti. Nella consapevolezza che il nemico da combattere – il coronavirus – è comune e richiede lo sforzo di tutti.

Da Roma a Terni per andare a trovare l’amico



Nel corso della mattinata, in particolare durate le verifiche presso la ‘Lancia di Luce’ di corso del Popolo, gli uomini dell’Arma hanno denunciato due giovani a bordo di un’auto, provenienti da Roma e incensurati: «Siamo venuti a trovare un amico a Terni» è stata la loro giustificazione. Per entrambi, in violazione del decreto della presidenza del Consiglio, è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 650 del codice penale: ‘inosservanza dei provvedimenti dell’autorità’.

A Terni per il fidanzato, denunciata

Sempre giovedì mattina a Terni l’Arma ha denunciato una donna residente a Montefranco, partita dal paese della Valnerina per andare a trovare il fidanzato in città: «Volevamo fare due passi» avrebbe riferito ai militari che l’hanno denunciata a piede libero – anche lei per la violazione del decreto dell’11 marzo 2020 – prima che potesse raggiungere il compagno.