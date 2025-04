Successo per la 51° edizione del premio letterario ‘San Valentino’, con le premiazioni che si sono svolte sabato mattina presso la sala consiliare del Comune di Terni. Organizzato dall’associazione ‘Amici dell’Umbria-Agostino Pensa’ e dal ‘Comitato per la premiazione di un Messaggio d’Amore’, con il patrocinio di Comune e Provincia di Terni, anche per questa edizione il premio ha ricevuto consensi e adesioni nel segno del Santo dell’amore. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’assessore comunale agli eventi valentiniani, Alessandra Salinetti.

«Un’importante iniziativa culturale per la nostra città nel nome di San Valentino – così l’assessore Salinetti -. La presenza di poeti e scrittori provenienti da ogni parte d’Italia, da Sicilia, Calabria, Umbria, Veneto Lombardia, Liguria, Piemonte, ci fa capire quanto sia importante il premio letterario e il messaggio d’amore tramandato dal nostro patrono».

La commissione giudicatrice, composta da Fabio Bernardi, Anna Buonifacio, Marco Capitani, Carlo Favetti ed Elvira Pensa, quest’anno ha avuto anche il supporto di autori importanti e stimati come Marisa Tagliabue, Giuseppe Mancinelli e Mario Meola. Insieme hanno stilato la seguente classifica. Per la poesia: 1° Giuseppe Barin (Noale, Venezia) con ‘Ti è amica la vita’; 2° Giulia Andrea Pansera (Treviglio, Bergamo) con ‘Spighe nel vento’; 3° Ugo Pisu (Serrenti, Sud Sardegna) con ‘Una felice clessidra’. Per la silloge di poesia: 1° Cinzia Fioroni (Terni) con ‘Fasci di silenzio’; 2° Gianfranco Trabuio (Olmo di Maerne, Venezia) con ‘De Anima’; 3° Valter Paro (Meduna di Livenza, Treviso) con ‘Come un equinozio’. Per la narrativa e saggistica inedita: 1° Luigino Vador (San Quirino, Pordenone) con ‘Il cappotto risvoltato’; 2° Andrea Cappanna (Umbertide, Perugia) con ‘Utopia’; 3° Ughetta Aleandri (Foligno, Perugia) con ‘Sogni mancanti’. Tra i premi, alcune stampe del pittore Otello Fabri di Terni.