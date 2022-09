Digitale & Sostenibile: vince l’app di uno studente del ‘Casagrande-Cesi’

La relazione tra le tecnologie digitali ed il concetto di sostenibilità, inteso nel senso più ampio del termine, è stata il tema del concorso nazionale ‘Digitale & Sostenibile’ bandito da ‘Programma il Futuro’ con la sponsorizzazione di ENI. L’istituto ‘Casagrande-Cesi’ di Terni è riuscito a vincere la sfida grazie ad un progetto sviluppato da Edoardo Serpetti, studente della classe III R, sotto la guida del professor Paolo Bernardi. La premiazione si è svolta il 9 settembre presso il palazzo ENI a Roma.

L’app vincitrice

L’idea è nata durante il PON estivo ‘Digimat’, incentrato sul potenziamento delle competenze matematiche e digitali con un approccio induttivo guidato dallo studio del mondo delle criptovalute. Ciò che ha colpito lo studente, in particolare, è stato l’enorme consumo energetico richiesto dalle attività di mining (produzione di nuova valuta). Da qui l’idea del ‘Greencoin’, una ‘ecovaluta’ che premia comportamenti ecologicamente virtuosi come la produzione di energie rinnovabili ed il corretto smaltimento dei rifiuti. L’app vincitrice del concorso, ‘Greencoin Wallet’, è la versione dimostrativa di un ‘wallet’, un programma per la gestione di questa ipotetica ‘ecovaluta’. L’elaborato è visibile all’indirizzo https://www.bernardi.cloud/school/greencoin e può essere installato su iPhone ed iPad scaricandolo dall’App Store: https://apps.apple.com/us/app/greencoin-wallet/id1642489294