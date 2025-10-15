Tutto pronto per l’edizione numero 8 del Terni Vinyl Fest, la festa dedicata al disco in vinile. L’evento si terrà in via Galvani, al Bloom, domenica 19 ottobre con inizio alle 10. L’ingresso è libero e sono previsti un punto ristoro con cibo, drink e aperitivi per tutta la durata dell’evento.

«L’evento, consolidato punto di riferimento per gli appassionati di vinili e Cd, presenterà – spiegano gli organizzatori – espositori selezionati provenienti da Roma e dall’Umbria, con proposte che spaziano dal nuovo all’usato, tra Lp e Cd. La manifestazione torna con numerose novità: oltre al rinnovato catalogo di espositori, ci saranno dj set esclusivamente su vinile e due workshop per approfondire l’arte del disco e della performance.

I workshop previsti sono ‘Storia e tecnica del disco in vinile’, curato da Francesco Bonaccorso, che guiderà i partecipanti alla scoperta dell’evoluzione del supporto, materiali, sfide di riproduzione e conservazione; ‘A scuola di dj con Dan Mar’, a cura di Daniel Marchetti, laboratorio pratico per apprendere le tecniche di mixaggio e selezione su consolle in vinile. «A impreziosire la giornata sarà la presenza della DJ/Producer romana Georgia Lee, con una selezione musicale». Di seguito il programma. Per info è possibile contattare Mélanie al 342 319 6681

e Giulia al 389 998 3513.

10:00 Apertura 12:00 Selezioni musicali a cura di Seeds Rec. & Misterstereo8

14:00: Workshop “Storia e tecnica del disco in vinile”

15:00: Workshop “A scuola di dj con Dan Mar”

16:00: Selezioni musicali a cura dei partecipanti al workshop

17:00: Selezioni musicali a cura di Georgia Lee

18:00: Selezioni musicali a cura Dan Mar

20:00: Fine evento