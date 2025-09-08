di Giovanni Cardarello

Al via, lunedì, le riprese a Spoleto della 15° edizione di Don Matteo, l’amatissima serie Rai Fiction e Lux Vide del Gruppo Fremantle. Il primo ‘ciak’ risale allo scorso giugno a Formello (Roma) e, con la direzione di Alexis Sweet, le riprese proseguiranno fino al 4 ottobre nella città del Festival dei Due Mondi. Confermato il ritorno sul set di Raoul Bova nei panni di Don Massimo mentre tra gli altri membri del cast che torneranno in scena, ci sono Nino Frassica nel ruolo del maresciallo Cecchini e Nathalie Guetta come Natalina. La stagione numero 15 di Don Matteo sarà centrata sulla relazione tra il capitano Diego Martini e Giulia Mezzanotte, con nuove sfide e sviluppi per la coppia, e in parallelo approfondirà nuovi intrighi e trame per Don Massimo. Da segnalare, infine, l’approdo sul set di Diletta Leotta e Valeria Fabrizi che riprenderà il suo ruolo di Suor Costanza da ‘Che Dio ci aiuti’, suggerendo un potenziale crossover tre le due serie tv. Di seguito le foto delle riprese di lunedì 8 settembre, scattate da Ezio Cairoli.

DON MATTEO 15 – LE FOTO DI EZIO CAIROLI