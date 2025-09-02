Terni diventa Londra per una notte di cinema e terrore. Venerdì 3 ottobre 2025, al cinema Mario Monicelli di Narni, andrà in scena l’anteprima del nuovo lungometraggio diretto da Eros Bosi, adattamento originale de Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde di Robert Louis Stevenson. L’evento è inserito nella dodicesima edizione del Narnia terror night, rassegna che il regista ternano organizza da undici anni.

Il film, girato interamente a Terni e Narni con un cast locale, parte dal celebre incipit londinese ma si sviluppa in maniera inedita. L’ambientazione londinese è stata ricreata tra Città Giardino, i vicoli di Collescipoli e Stroncone, piazza Solferino e alcuni spazi del Beata Lucia di Narni, trasformati in una suggestiva Londra anni cinquanta. Protagonista è il nipote del celebre dottore, un tranquillo impiegato ternano di origini inglesi, che vive un dramma sentimentale: tradito dalla fidanzata, la perseguita nelle notti in cui si trasforma in Mister Hyde.

Oltre allo stesso Eros Bosi, che interpreta entrambi i ruoli di Jekyll e Hyde, il cast vede la partecipazione del poeta Giovanni Tasca nei panni dell’avvocato Gabriele Giovanni Uttersoni (ispirato all’originale Gabriel John Utterson), di Carlo Malatesta, componente dello storico gruppo ternano My Mine, e dello psicoterapeuta e attore di teatro Vincenzo Policreti, che presta la voce a Mister Hyde in stile teatrale. Nel film compaiono anche lo scrittore e regista Valentino De Ponte Cardona, autore del Poema Eroico Umbro, e, in un cameo, Ermes Maiolica. La protagonista femminile è l’attrice narnese Serena Meloni, già più volte interprete nelle opere di Bosi.

IL TRAILER