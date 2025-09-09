Una bella esperienza, fatta di musica ed emozioni tanto per gli artisti – tutti giovani – quanto per gli spettatori dell’evento ‘E-Terni Young Festival’ che si è tenuto sabato 6 settembre nella zona di largo Ottaviani, nell’ambito della notte bianca dello sport, e che ha visto ragazzi e ragazze esibirsi con le proprie canzoni.

Dopo le esibizioni degli undici artisti selezionati – ciascuno poteva portare due brani fra cover e inediti -, la giuria nominata per l’occasione ne ha scelti cinque. Che nella ‘seconda manche’ hanno nuovamente interpretato le canzoni scelte, a cui ha fatto seguito l’annuncio dei vincitori.

Prima si è classificata la cantautrice Giulia Befani che – chitarra acustica e voce – ha interpretato due suoi inediti in lingua inglese. Oltre al premio per l’acquisto di articoli musicali, si è aggiudicata la possibilità di partecipare, la prossima estate, alle finali del Sintonie Music Contest a Pantalla (Perugia). Al secondo posto, il rapper AimaD, al secolo Damiano Bonaventura Casicci. Terzo, il giovane cantautore Damix (Damiano Grasselli).

L’evento è stato organizzato dal Comune di Terni attraverso il progetto ‘Terni Città dei Giovani 2025’ dell’assessorato comunale alle politiche giovanili, in collaborazione con Generazione T. Un progetto approvato dal Dipartimento per le politiche giovanili della presidenza del Consiglio dei ministri.