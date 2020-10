Ecco il Papa: prima a Spello poi sulla tomba di Francesco

Prima di raggiungere Assisi, Papa Francesco si è fermato al monastero delle suore Clarisse di Spello, il primo della storia fondato da Santa Chiara fuori delle mura di Assisi, per una visita privata. Il Pontefice è giunto a bordo della sua auto, una Golf. Nello stesso monastero era già stato in precedenza. Al suo arrivo è stato accolto da un piccolo gruppo di fedeli del posto all’esterno del monastero che lo hanno acclamato. La sua auto è però subito entrata nel cortile interno della struttura e quando il pontefice è sceso ha rivolto loro un cenno di saluto. Ad attendere Papa Francesco le Clarisse che lo hanno protetto dalla pioggia con degli ombrelli bianchi.

Nel pomeriggio la firma ad Assisi

Nel primo pomeriggio il Papa è atteso ad Assisi per una visita privata alla tomba di San Francesco. Quindi nella città umbra firmerà la sua enciclica ‘Fratelli Tutti’. «Aspettiamo Papa Francesco con tanta gioia e gratitudine – ha detto il Custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti – lo aspettiamo innanzitutto come un fratello che ci consegna questa Enciclica Fratelli Tutti, che parla di fraternità. E parla del suo modo di essere nei nostri confronti. E lo aspettiamo come successore di pietro, colui che continua ad additarci la via della felicità piena, perché è la strada di Gesù, dove tutto l’uomo, tutta l’umanità, tutta la bellezza dell’umanità si compie».