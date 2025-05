Settima edizione per il Terni Vinyl Fest, evento ad ingresso libero che si tiene domenica 18 maggio – dalle ore 10 alle 20 – presso Bloom Spazio Condiviso in via Luigi Galvani 11/B. Sono undici gli espositori attesi da Roma e dall’Umbria, con il meglio del nuovo e dell’usato su LP e CD. Oltre al numero di espositori, cresciuto rispetto al passato, fra le novità ci sono anche i dj set rigorosamente suonati in vinile: attesa anche la dj-producer venezuelana Alejandra Arzola.

Alejandra Arzola è nata a Caracas e cresciuta sull’isola di Margarita. «Porta nel sangue – spiegano in una nota gli organizzatori dell’evento – i ritmi caraibici della sua regione. Appassionata di musica sin da bambina, comincia a collezionare vinili all’età di 15 anni, esplorando di continuo i suoni del mondo. Durante il suo soggiorno a Barcellona ha avuto modo di approfondire la cultura del djing. La sua ricerca musicale non ha confini, ottenendo come risultato un dj set che spazia dal latin jazz, brazilian groove, al middle-eastern soul e afro-funk. Alejandra – si legge – ha suonato in molte città d’Italia e all’estero. Di recente ha partecipato al Gaeta Jazz Festival, Transatlantica Festival, Maloka Festival, Super Aurora Festival, Nomad Festival. Ha condiviso la consolle in diverse occasioni con Analog Africa, Ladies on records, Sadar Bahar. Da diversi anni organizza eventi legati alla world music e allo scambio culturale, avendo l’opportunità di lavorare con grandi nomi del settore musicale». Il programma, oltre l’apertura degli stand, prevede alle ore 12 e selezioni musicali di Saverio Paiella (Pagey), alle 16 Alejandra Arzola e alle 18 la musica di Dan Mar. Il Terni Vinyl Fest comprende anche un punto di ristoro con cibo, drink e aperitivi.