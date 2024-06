Fango sulla E45: scatta chiusura temporanea a Todi. Code e disagi

In aggiornamento

Fango lungo la carreggiata a causa del maltempo: per questo lunedì mattina – lo comunica Anas – la superstrada E45 (ss 3bis Tiberina) è stata temporaneamente chiusa all’altezza del chilometro 40+000 a Todi, direzione Perugia. «Attualmente – spiega Anas poco prima delle ore 9 – sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile da parte delle squadre Anas ed è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fratta Todina (km 37+500) con rientro allo svincolo di Pantalla (km 43+500)». Il provvedimento, necessario per procedere ai lavori, ha portato a disagi in termini di code e rallentamenti.