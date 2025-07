Arrone ha una nuova centenaria. Festa per l’importante traguardo raggiunto dalla signora Giovanna Marconi, nata a Terni l’8 luglio del 1925 e che, dopo aver vissuto la seconda guerra mondiale, ha cresciuto due figli. Per lei, nel weekend, celebrazione in una pizzeria di Montefranco insieme alla famiglia, ai figili, ai quattro nipoti ed ai cinque pronipoti.