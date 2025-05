Domenica 11 maggio, alle ore 17.30 presso l’agriturismo ‘La Drupa’ di Ferentillo (Terni), si terrà la presentazione del libro di Tommaso Mariotti intitolato ‘Castellieri: viaggio alla scoperta degli antichi insediamenti dell’Umbria meridionale’ (Gambini Editore). Il libro rappresenta un’opportunità per approfondire le origini di strutture antichissime del territorio, spesso quasi invisibili ma il cui studio apre uno spiraglio per comprendere una parte importante e enigmatica della storia.

«Con questo libro – spiega una nota – Tommaso Mariotti ci accompagna, quasi come una guida, attraverso una delle tante geografie possibili e dimenticate degli Appennini. In questo caso è una geografia formata da ‘luoghi di mistero, di sogno, di scoperta’, come li definisce lui stesso». Durante la presentazione del libro ci sarà spazio anche per degustare i prodotti artigianali dell’azienda agricola ‘La Drupa’, prodotti a km zero a base di olio Evo e del famoso frutto della Merangola, l’antico agrume della Valnerina Ternana.

«Come azienda agricola ‘La Drupa’ – spiega la titolare Aurella Alpini – abbiamo sempre voluto coniugare cultura ed enogastronomia perchè crediamo che siano due degli elementi chiave per la valorizzazione del nostro territorio e anche perchè ci piace l’idea di poter fare cultura degustando degli ottimi prodotti artigianali. Per info sull’evento: 333.4317673 – [email protected]