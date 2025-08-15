Dal 21 al 31 agosto, in concomitanza con il Giubileo, Ferentillo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la storica kermesse ‘Le Rocche raccontano’, giunta quest’anno alla sua trentesima edizione. L’evento, organizzato dalla Pro loco guidata da Alessandro Barbonari con il patrocinio di Comune, Provincia, Regione e numerosi sponsor, unisce rievocazione storica, arte e gastronomia, coinvolgendo l’intera comunità e visitatori da fuori provincia. La regia 2025 è affidata all’attore e regista Graziano Sirci, che condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo tra vicoli e borghi dell’antico feudo Cybeo, fino all’atteso appuntamento con i quadri viventi.

Ecco gli appuntamenti in programma. Il 21 agosto, collegiata di Santa Maria di Matterella, ‘Quadri danzanti’, regia di Graziano Sirci con coreografie di Marika Chiodi, Veronica Lucaroni, Simone Martinelli, Erica Padarini, Francesca Passini, Romana Sciarretta, Francesco Tommasi, Simone Vacante, Marella Vesseri; il 22 agosto alle 17, largo Miselli, ‘Campanili aperti’, gruppo De Santis e concerto itinerante di Cingoli (MC); il 23 agosto dalle 21, ‘Notte bianca tra le Rocche’, spettacoli itineranti nelle piazze e vie del paese; il 24 agosto alle 17.30, Teatro comunale, incontro-dibattito su ‘Le rievocazioni storiche come volano economico-turistico per l’Umbria’; il 25 agosto alle 21, piazza Agorà, concerto della banda Furio Miselli e del complesso bandistico Città di Norcia, diretti da Luca Panico, con omaggio a Fabrizio De André e letture di Graziano Sirci; il 26 agosto alle 19, cena a tema presso la taverna; il 27, 28, 29, 30 e 31 agosto alle 21, Quadri viventi (ingresso da piazza Vittorio di Precetto), i visitatori, accompagnati da un viandante-pellegrino, rivivranno scene storiche tra cui Tribù Quirina Tittienus Narki, Lazzaro Giovanni e Faroaldo, monaci e Papa Bonifacio VIII, monachesimo femminile, antichi mestieri, Nobili Cybo, Inquisizione e streghe, brigantaggio, peste, ribellione ai francesi, stazione di posta, fiera e mercato, tram, trebbiatura; il 31 agosto, corteo storico dei secoli e premiazione del miglior quadro vivente in piazza Miselli. Gran finale con spettacolo pirotecnico pioggia di stelle dal campanile della Collegiata.