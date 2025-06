Un concerto fatto di suggestioni ed emozioni, che ha visto la partecipazione di un pubblico particolarmente numeroso e attento. E’ quello che si è tenuto nei giorni scorsi nella collegiata di Santa Maria a Matterella (Ferentillo) per la festività dell’Ascensione, ribattezzato ‘Riflessioni in Musica’. «I tanti sforzi e gli ostacoli incontrati sono stati ampiamente ripagati dalla numerosissima partecipazione e dalla sublime interpretazione dei coristi, dei musicisti e dalla voce narrante – afferma Domenico Leonardi -, il tutto diretto magistralmente dal maestro Luca Panico. Un pubblico attento e in religioso silenzio ha partecipato a ‘Riflessioni in Musica’, evento dedicato a chi non è più tra noi. La prematura scomparsa di nostri compaesani – aggiunge Leonardi – ha gettato nel dolore la nostra piccola comunità e per questa ragione abbiamo sentito il bisogno di trovare una bellezza che potesse ravvivare la speranza. In occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature ci siamo fatti accompagnare da San Francesco. La musica, le parole e i silenzi sono diventati uno strumento per ridirezionare il nostro sguardo alla bellezza della vita, ci ha permesso di gustare la dolcezza della poesia che diventa musica. Voglio ringraziare – conclude – tutti coloro che mi hanno supportato per l’ottima riuscita dell’evento. Grazie a Urbani Tartufi e Banca Intesa Sanpaolo per il loro sostegno».

1 of 4 - +