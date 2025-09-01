Un viaggio nella Napoli del seicento e del settecento, tra contrappunti rigorosi, eleganza melodica e sperimentazioni strumentali: è quello che attende il pubblico venerdì 5 settembre, alle 19.30, nella suggestiva cornice dell’Abbazia di San Nicolò a San Gemini. L’occasione è un nuovo appuntamento del festival Correnti del Nera, organizzato dalla Filarmonica Umbra in collaborazione con il Comitato nazionale italiano musica Ets, nell’ambito del progetto ‘Circolazione musicale in Italia’. L’evento rientra inoltre nelle celebrazioni per i 300 anni dalla morte di Alessandro Scarlatti, figura cardine della musica barocca.

Protagonista della serata sarà l’Ensemble Barocco di Napoli, diretto da Tommaso Rossi al flauto dolce e composto da Rossella Croce e Marco Piantoni ai violini, Vezio Jorio alla viola, Manuela Albano al violoncello, Giorgio Sanvito al contrabbasso e Patrizia Varone al clavicembalo. Fondato nel 1995 da Rossi, l’ensemble si è affermato come una delle realtà più significative in Italia nel campo della musica antica, con particolare attenzione alla riscoperta del repertorio napoletano tra sei e settecento. La formazione collabora stabilmente con il Centro di musica aantica Pietà de’ Turchini e ha calcato i palcoscenici di importanti festival internazionali in Europa, Stati Uniti e Giappone. Le loro incisioni per etichette come Stradivarius e Glossa hanno ottenuto ampi riconoscimenti dalla critica per la qualità interpretativa e l’accuratezza filologica.

Il concerto di San Gemini, dal titolo ‘Musica strumentale al tempo di Alessandro Scarlatti’, proporrà pagine di alcuni dei massimi esponenti della scena barocca napoletana: oltre allo stesso Scarlatti, anche Giovanni Carlo Cailò, Domenico Sarro, Pietro Marchitelli e Francesco Mancini. In programma concerti e sonate per flauto, archi e basso continuo che restituiranno il clima cosmopolita della Napoli del tempo, capitale musicale d’Europa.

Il festival Correnti del Nera si avvicina così alla conclusione della sua ottava edizione, che terminerà domenica 21 settembre a Narni, nella saletta della Rocca Albornoz, con il concerto dell’Alma Saxophone Quartet e il programma ‘Nei luoghi tra le epoche’, in collaborazione con Arnia 33 – La Rocca delle arti e l’accademia di belle arti Lorenzo da Viterbo.