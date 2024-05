Filippo, gatto-influencer da oltre 20 mila follower

di Giovanni Cardarello

Oltre 20 mila follower in meno di 20 mesi, post da oltre 7 milioni di visualizzazioni ed una notorietà che ha travalicato prima la città, poi la regione assurgendo nel tempo alla popolarità nazionale fino ad arrivare negli Stati Uniti ed in Australia. No, non parliamo delle eredi di Chiara Ferragni né, tanto meno, di sportivi di grande livello o di politici in costante caccia di autopromozione. Parliamo di ‘Filippo, il Gatto di Perugia’, l’influencer numero uno del capoluogo, il soggetto che più di tutti gli altri promuove la città in termini di turismo e di condivisione della bellezza.

La storia

‘Filippo, il Gatto di Perugia’, account Instagram come accennato da oltre 20.700 follower è una creazione di Gianluca Papalini colui nel settembre del 2022 ha postato, come un piacevole divertissement, il video di un gatto, bellissimo, che con una serie di salti fra i tetti dell’acropoli rientrava nella sua casa in via Cesarei. Il video diventa subito virale, 10 mila views in pochi giorni, tanto da raggiunge milioni di followers. Un video che spinge l’ideatore del profilo a replicare e a farlo diventare un divertente, intelligente e funzionale strumento di promozione turistica di Perugia. Come ci è riuscito lo spiega lo stesso Papalini a Il Messaggero Umbria. «Nasce quasi come una provocazione – ha detto – si parlava con un amico di altri temi, come ad esempio la promozione della città». Papalini avendo incrociato spesso il gatto in oggetto per le vie del centro storico della città ha iniziato a riprenderlo sia in foto che in video e a postare il tutto su Instagram. «La cosa più carina – ha aggiunto Papalini a Il Messaggero – è che da subito ha suscitato una certa curiosità». Basti pensare che una mattina della scorsa estate mentre Filippo giocava in piazza Danti alcuni turisti lo hanno avvicinato, lo hanno chiamato per nome e hanno fatto dei selfie con il gatto di sfondo. Turisti che incredibilmente erano venuti in Umbria da Cagliari con l’idea di incrociare l’influencer felino oltre alle immense e immortali bellezze dell’Umbria. Il resto è cronaca. Da segnalare che ‘Filippo, il Gatto di Perugia’ da gennaio 2024 è anche un libro calendario in vendita su Amazon, dove, nemmeno a dirlo, ha spopolato come e quanto su Instagram.