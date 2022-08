Finanza Spoleto, la 27enne Elisa Renzi nuovo comandante della Compagnia

Un giovanissimo capitano come nuovo comandate della Compagnia di Spoleto della guardia di finanza. Mercoledì si è insediata la 27enne Elisa Renzi, proveniente dalla scuola ispettori e sovrintendenti della Gdf de L’Aquila. Prende il posto della collega Lorenza Monetta, trasferita al nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano.

Il curriculum

Elisa Renzi, nata a Bari nel 1995, laureata in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico-finanziaria, al termine del corso di formazione quinquennale presso l’Accademia del Corpo, ha retto il nucleo operativo del Gruppo di Pozzuoli (NA) e, successivamente, è stata impiegata presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza con sede a L’Aquila, quale comandante di plotone degli allievi marescialli in addestramento. «Al Capitano Renzi – il messaggio della Gdf – spetta l’importante compito di dirigere la Compagnia di Spoleto nella cui circoscrizione di servizio sono ricompresi 13 comuni della provincia di Perugia. A lei, tutte le Fiamme Gialle della Provincia di Perugia augurano il benvenuto e formulano i migliori auspici per il prossimo futuro».