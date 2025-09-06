È stata presentata sabato pomeriggio a Roma, presso la sala Cavour del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, la 26° edizione de I Primi d’Italia, il festival nazionale dei primi piatti, in programma a Foligno dal 25 al 28 settembre prossimi. Alla conferenza stampa nazionale sono intervenuti il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il presidente di Epta Confcommercio Aldo Amoni, l’assessore al turismo del Comune di Foligno Michela Giuliani, il direttore del GAL Valle Umbra e Sibillini David Fongoli e il presidente di Assoprol Umbria Marco Viola.

Organizzato da Epta Confcommercio, con il patrocinio e il contributo del Comune di Foligno, il festival – riporta una nota degli organizzatori – «si conferma come l’evento più atteso dagli amanti della buona tavola e del turismo enogastronomico, capace di attrarre ogni anno decine di migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero».

«Anche quest’anno – prosegue – il cuore pulsante della città di Foligno sarà invaso da profumi, sapori e atmosfere uniche: le storiche taverne dei Rioni della Giostra della Quintana si trasformeranno nei dieci ‘Villaggi del Gusto’, veri e propri templi dedicati ai primi piatti della tradizione italiana. Non mancheranno poi momenti di alta cucina con gli chef stellati di ‘A tavola con le stelle’, mostre e mercati che ospiteranno i migliori pastifici italiani, cooking show, laboratori artigianali per adulti e bambini e tanti ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo che animeranno le quattro serate del festival».

Per il presidente di Epta Confcommercio Aldo Amoni «I Primi d’Italia non sono soltanto una festa della pasta e dei primi piatti italiani, ma rappresentano l’esaltazione della dieta mediterranea, modello nutrizionale riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Questo rende il nostro festival un punto di riferimento non solo a livello nazionale, ma anche internazionale: da Foligno accogliamo visitatori che arrivano da New York, dall’Australia e da tutta Europa. Allo stesso tempo – prosegue Amoni – il festival rappresenta un volano straordinario per l’economia locale. Commercianti, ristoratori, strutture ricettive e l’intero tessuto economico del comprensorio folignate beneficiano in modo concreto dell’indotto che l’evento è in grado di generare. È questo duplice valore – culturale e socio-economico – a rendere I Primi d’Italia una manifestazione unica e irrinunciabile».

Nel corso dell’evento il ministro Lollobrigida ha consegnato ad Aldo Amoni e al festival la targa di riconoscimento di ambasciatore della qualità a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio mondiale Unesco. «Siamo al fianco di questa organizzazione, proprio nell’anno in cui auspichiamo che la cucina italiana diventi patrimonio dell’umanità dell’Unesco – ha dichiarato Lollobrigida -. Cucinare è il racconto dell’eccellenza, della trasformazione attraverso i cuochi, le imprese di ristorazione e le industrie italiane che portano il meglio del nostro Paese nel mondo e che trovano in Foligno, città splendida di una regione meravigliosa come l’Umbria, una vetrina di grande valore». I Primi d’Italia è anche attenzione al benessere e alla solidarietà: per l’edizione 2025 il festival sostiene Telethon e la ricerca sulle malattie genetiche rare, con l’obiettivo di dare un contributo concreto a chi ne ha più bisogno.

LE FOTO