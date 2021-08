Foligno: Massimiliano, fine delle speranze. Ritrovato senza vita

Purtroppo hanno avuto un esito drammatico le ricerche di Massimiliano Contilli, il 43enne di Foligno che dal 10 agosto non aveva più dato segnali alla famiglia: l’uomo è stato ritrovato morto martedì pomeriggio intorno alle ore 16 in via Arcamone, a Foligno, nel boschetto della zona dell’Agorà.

L’appello e le ricerche

Dopo l’appello della sorella Sara, che per mercoledì sera aveva organizzato anche una fiaccolata, in tanti si erano mobilitati per ritrovarlo, cercandolo nei punti più frequentati, ma anche in posti isolati come ad esempio il percorso lungo il fiume. Poco prima delle ore 16 il ritrovamento e la triste notizia, la più tragica per la famiglia e per chi gli voleva bene.

Ricerche e indagini

Dipendente Vus, in malattia, l’uomo non aveva con sé il cellulare e per questo le ricerche erano così difficoltose, non solo perché non era possibile provare a contattarlo, ma perché non potevano essere fatte indagini sulle celle telefoniche. L’ultima traccia era un ritiro di contanti in banca, il che aveva fatto pensare ad un allontanamento volontario. Su tutte queste cose, indagano i carabinieri della Compagnia di Foligno. Fra le ipotesi c’è anche quella del malore che potrebbe averlo stroncato, senza lasciargli scampo né la possibilità di chiedere aiuto. Un decesso che sarebbe avvenuto da qualche giorno, stante le condizioni in cui la salma è stata ritrovata. Del tragico ritrovamento è stata informata l’autorità giudiziaria – la procura di Spoleto – e appare plausibile che nel corso delle prossime ore venga disposta l’autopsia sul corpo del 43enne.

