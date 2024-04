Foligno ospita la mostra ‘Risvegli’: prima personale di Olga Lepri

«Una mostra che orbita intorno al tema del sogno e nasce dalla necessità di esplorare una delle molteplici sfumature del non vedere. Attraverso le opere esposte, l’artista invita il pubblico a immergersi in un mondo onirico, ricco di simboli e suggestioni». La Giovanni Remoli art gallery di Foligno dal 3 al 14 aprile ospita la mostra ‘Risvegli’, prima personale di Olga Lepri, a cura di Valeria Cirone. L’inaugurazione ufficiale, invece, è prevista per il 6 aprile alle 17.

«I dipinti della Lepri – spiega la curatrice Valeria Cirone – sono come finestre su mondi interiori, visioni di paesaggi surreali e astratti che si svelano solo al di là dei confini della realtà. Il tema del risveglio viene affrontato in tutte le sue sfaccettature: dal sogno lucido alla sospensione del giudizio, dall’accettazione dell’ignoto alla ricerca di significato nell’apparente caos delle immagini. Mediante l’utilizzo di colori vibranti, uniti alla fluidità delle forme, l’artista ci invita a esplorare i confini della nostra mente e a lasciarci trasportare in un viaggio sensoriale e spirituale. Risvegli è una mostra che sfida i nostri sensi e ci spinge a mettere in discussione la natura stessa della realtà. La mostra porta il visitatore a riflettere sulla propria capacità di discernere tra la realtà e l’immaginazione, tra ciò che è autentico e ciò che è illusorio nella propria esperienza onirica. Le opere di Olga Lepri rappresentano il confine tra il mondo tangibile e quello intangibile, tra la materialità del corpo e la ricchezza dell’animo. In questo limine, il sogno diventa uno spazio di transizione, in cui si mescolano desideri, paure, riflessioni e intuizioni. Il visitatore è chiamato a esplorare questo territorio interiore, a immergersi nelle profondità dell’inconscio e a confrontarsi con le proprie verità nascoste. L’esposizione è un invito ad esplorare le dimensioni della propria esistenza, il visibile e l’invisibile, il reale e l’immaginario. Un viaggio nella terra dei sogni, che si compirà solo se il visitatore si lascerà trasportare dalla magia del paesaggio liminare tra sogno e realtà. Lo spettatore è invitato a contemplare il paesaggio liminare tra il corpo fisico e la sua natura interiore. La personale di Olga Lepri, si propone di stimolare la riflessione critica e creativa del visitatore, incoraggiandolo ad esplorare le molteplici dimensioni della propria coscienza e a mettere in discussione le proprie certezze sulla natura della realtà. Attraverso l’esplorazione di mondi immaginari e fantastici, il pubblico è invitato a riconsiderare le proprie percezioni del mondo e a scoprire nuove prospettive sulla propria esistenza. Un invito ad abbracciare la complessità e la sfaccettatura della propria esperienza onirica, incoraggiando ad esplorare le infinite possibilità della mente umana e a riconciliare le contraddizioni tra realtà e immaginazione».