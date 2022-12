Fontivegge, sorpreso con hashish: nei guai un minorenne

Ha cercato di eludere il controllo ma gli è andata male. Al termine del controllo è stato trovato in possesso di tredici grammi di hashish suddivisa in cinque dosi, finendo nei guai: un minorenne è stato denunciato dal personale del nucleo decoro urbano di Fontivegge, a Perugia, per spaccio di stupefacenti. Si tratta di un giovanissimo di origini straniere bloccato in piazza Vassalli, non lontano dal capolinea bus. Successivamente si è svolta una perquisizione domiciliare, dove è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente.

