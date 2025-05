Inizia venerdì 30 maggio la 48° edizione della sagra dell’acciaccata – in onore a San Giuseppe – a Fornole di Amelia. Fino all’8 giugno spazio a stand gastronomico, musica e tradizioni con i vari appuntamenti organizzati. In campo per l’organizzazione c’è la pro loco territoriale con il patrocinio del Comune.