Sabato 6 settembre, dalle ore 20 e fino a notte fonda, è festa grande a Fornole (Amelia) con l’11° edizione della ‘Notte bianca’. Tanti gli appuntamenti in programma (qui in basso la locandina) che vanno dagli spettacoli alla musica, dagli eventi per bambini alle specialità da gustare con le cantine e le vecchie osterie. E poi mercatini artigianali, scorci e vicoli di particolare fascino e, dalle ore 23 fino a tarda notte, in piazza degli Artigiani c’è il ‘Cyborg On Tour’ per ballare e divertirsi senza sosta. L’evento, organizzato dalla Pro loco di Fornole, prevede anche un servizio navetta gratuito.