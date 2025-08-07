Per la notte delle stelle – domenica 10 agosto – ‘Eccezional…Mente’, il festival del libero pensiero che unisce l’arte e le neuroscienze sul lago di Piediluco (Terni), presenta un sesto appuntamento ricco di eventi, nel segno degli antichi rituali magici egizi. Saranno le stelle a raccontarsi attraverso tanti linguaggi diversi tra scienza, meditazione e arte, in ossequio allo spirito della kermesse diretta da Stefano de Majo e giunta all’ottava edizione.

«La spiaggia di Miralago – spiega una nota – diventerà un suggestivo teatro a cielo aperto per dialogare con le stelle attraverso la pittura, la meditazione, il teatro, la musica, l’esoterismo e naturalmente la psicologia». «Avremo ospiti illustri da Roma, Milano e collegamenti con l’Egitto – afferma il direttore artistico Stefano de Majo – grazie all’associazione italo-egiziana Eridanus a fare da ponte grazie alla presidente Chiara Cavalier». Alle 18.30 è previsto l’intervento della dottoressa Cinzia Dell’Imperio, psicoterapeuta e psiconcologa, insegnante di mindfulness presso il reparto di oncologia nelle Usl di Roma e Rieti: effettuerà una dimostrazione di rilassamento e meditazione. La giornata si chiuderà poi con ‘L’esoterismo delle stelle’ e la presenza prestigiosa di Carlo Dorofatti, direttore dell’Accademia di esoterismo, che culminerà con una interessante dimostrazione di letteratura di geroglifici dell’antico Egitto da parte di Francesca Goria, recitati in egiziano antico con traduzione italiana declamata da Stefano de Majo.

Ad aprire alle ore 18 la giornata si avrà una performance artistica pittorica di Leonardo Martellucci sul ‘misticismo della luna’ e infine lo spettacolo teatrale in battello dal titolo ‘Laika e la Luna’, con musica dal vivo di Marialuna Cipolla, scritto e interpretato da Stefano de Majo, che debuttò al Milano Off Fringe Festival nel 2019 e che racconta in chiave onirica e poetica la storia vera della ‘cagnetta delle stelle’, il primo essere vivente che navigò lo spazio. Per info e prenotazioni: 3487756600.