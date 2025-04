di M.L.S.

Ci sarà anche la ternana Francesca Ceccacci alla 50° edizione di AMAB, la ‘Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra’ in programma dal 24 aprile al 1° maggio a Umbriafiere. La manifestazione celebra la bellezza in tutte le sue forme, dal passato al presente, con un programma ricco di eventi, mostre e incontri di respiro internazionale. A questo evento prestigioso Francesca Ceccacci esporrà nel padiglione di arte contemporanea, di 5 mila metri quadrati, insieme ad altri artisti di fama nazionale e internazionale ed emergenti.

Francesca Ceccacci, ternana di nascita che vive Perugia, è una creativa da sempre, ma solo nel 2022, utilizzando colori acrilici con tecnica materica, con pasta di gesso, comincia a dare forma alla propria passione. Passione per la pittura che nasce dall’esigenza di trasferire su tela emozioni, sentimenti e stati d’animo, rappresentandoli con il colore: la superficie racconta con la materia ciò che il colore da solo non può dire. È un linguaggio fatto di spessore e silenzi, dove ogni crepa diventa traccia di un’emozione, segni di un passaggio interiore.

Nel 2024 ha partecipato al premio internazionale di arti visive a Barcellona, Premio Gaudì, dove ha ricevuto un attestato di merito artistico con l’opera ‘Il silenzio del dolore’. Nella vita Francesca è research professor in economia e gestione delle imprese, docente titolare del corso di marketing presso il dipartimento di economia dell’università degli Studi di Perugia. Laureata in economia e commercio a Perugia, ha conseguito un Ph.D. in marketing presso l’università La Sapienza di Roma. Inoltre è coordinatrice della commissione comunicazione del Dipartimento di economia sede Perugia e Terni e membro della commissione di Ateneo per la validazione dei prodotti del merchandising dell’università degli Studi di Perugia. Dal 2020 al 2025 è stata vicepresidente della Fondazione Umbria Jazz.