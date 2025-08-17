di Maria Luce Schillaci

Francesco Morettini alla corte di Maro Polo. L’artista ternano sarà presente all’evento organizzato dalla Regione Veneto e dall’Istituto italiano di cultura di Pechino intitolato ‘La Regione Veneto e i progetti audiovisivi per Marco Polo 700’. La manifestazione si terrà giovedì 28 agosto presso l’Hotel Excelsior, al Lido di Venezia. L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco come il presidente del consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, e l’ambasciatore d’Italia in Cina, Massimo Ambrosetti. Interverranno Valentina Volpe Andreazza di Music4diplomacy e presidente esecutivo del Centro europeo della musica, insieme a Francesco Morettini, compositore e produttore del brano Marco Polo, presentato ufficialmente lo scorso luglio a Pechino alla presenza del presidente del consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Cultura cinese Sun Yeli e delle massime autorità cinesi.

Ma il maestro Morettini prima di Venezia sarà nella sua Umbria sabato 23 agosto alle ore 21, in piazza San Giovanni a Morrùzze di Baschi: torna in scena Sensofonia, un’esperienza musicale unica e irripetibile che fonde suono, percezione e emozione. Dopo oltre 35 concerti in Italia e il grande successo riscosso in Cina, il progetto Sensofonia fa dunque ritorno in Umbria, terra d’origine e di ispirazione per molte delle sue composizioni. Sul palco, insieme a Francesco Morettini al pianoforte, due musiciste d’eccezione: Paola Trapè al violoncello e Harumi Ota al violino, per dare vita ad un viaggio sonoro che coinvolge profondamente i sensi e la sensibilità di ogni spettatore. Sensofonia non è un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva che indaga le percezioni più profonde attraverso la musica e le sue vibrazioni. Ogni esecuzione è unica, irripetibile, capace di suscitare emozioni diverse a ogni ascolto. L’evento è organizzato dall’associazione Le Mani in Tasca, con il patrocinio del Comune di Baschi.