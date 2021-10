Francesco Standoli, primo avvocato ternano nel Consiglio nazionale forense

Nomina di prestigio per l’avvocato e presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni, Francesco Emilio Standoli. Il professionista 43enne è stato infatti nominato nel Consiglio nazionale forense, organismo apicale dell’avvocatura che rappresenta – a livello nazionale – l’intera classe forense. Si tratta del primo avvocato ternano a ricoprire tale incarico. «Sono veramente emozionato per questo nuovo incarico – afferma l’avvocato Standoli – ma al contempo entusiasta e orgoglioso per tutta l’avvocatura ternana. Questa nomina deve essere condivisa con i consiglieri dell’Ordine e con i tanti colleghi che, a vario titolo, hanno dedicato e dedicano il loro tempo nell’esclusivo interesse del Foro. Ma soprattutto con la mia famiglia che da sempre mi supporta e sopporta». L’incarico nel CNF è fino al dicembre del 2022. Quando il ministero della Giustizia formalizzerà la nomina, l’avvocato Standoli si dovrà dimettere dalla presidenza dell’Ordine di Terni: in consiglio subentrerà, al suo posto, il primo dei non eletti (Stefania Cherubini, ndR). Successivamente il consiglio nominerà il nuovo presidente che resterà in carica fino a nuove elezioni.

Condividi questo articolo su