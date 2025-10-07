Torna Frantoi Aperti, l’evento dell’oleoturismo umbro che celebra l’arrivo del nuovo olio extravergine d’oliva. Dal 18 ottobre al 16 novembre, per cinque fine settimana, la 28° edizione della manifestazione proporrà un ricco calendario di appuntamenti che intrecciano cultura, natura e gusto, alla scoperta dell’Umbria rurale e del suo paesaggio olivato. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria con il contributo della Regione e del Masaf, coinvolgerà decine di borghi e frantoi, «offrendo esperienze immersive – spiegano gli organizzatori – nel periodo più suggestivo dell’anno: quello della raccolta e frangitura delle olive. Tra le principali novità di questa edizione – prosegue la nota – c’è la partnership con Fs Treni turistici italiani: il treno ‘Espresso Assisi’, attivo ogni weekend lungo la tratta Roma–Assisi, offrirà ai viaggiatori degustazioni guidate di olio e assaggi di prodotti locali direttamente a bordo».

L’apertura ufficiale è in programma sabato 18 ottobre a Montefalco, con il concerto dell’orchestra dell’Accademia filarmonica europea di Santa Cecilia, diretta dal maestro Francesco Maria Silvagni, nel complesso museale di San Francesco. In concomitanza sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Visioni oleocentriche’ di Pier Paolo Metelli, un percorso per immagini che celebra l’identità umbra e la simbiosi tra uomo, natura e tradizione. Domenica 19 ottobre si terrà la ‘grande pedalata lungo la fascia olivata dei colli Assisi-Spoleto’, itinerario in e-bike con partenza e arrivo a Trevi, tra ulivi secolari, frantoi e borghi che custodiscono testimonianze di arte e spiritualità come il tempietto sul Clitunno e il castello di Pissignano. Si rinnova anche l’appuntamento con le Evo&Art experience, tour tematici alla scoperta delle diverse sottozone della Dop Umbria e delle eccellenze artistiche locali. «Dall’Umbria dei colli Orvietani al Trasimeno, dai colli Amerini a quelli Assisi–Spoleto, ogni domenica sarà un viaggio tra frantoi, musei, paesaggi e tradizioni».

«L’olio e il paesaggio – spiega ancora l’organizzazione – saranno i veri protagonisti di Frantoi Aperti, che ancora una volta unirà le esperienze di degustazione a momenti di arte contemporanea con il progetto #ChiaveUmbra | In Natura – Sperimentazioni artistiche nel Paesaggio Olivato, a cura di palazzo Lucarini contemporary». Non mancheranno i concerti della rassegna ‘Musica tra gli ulivi, nei borghi e nelle città d’arte’, oltre agli appuntamenti di ‘Suoni dagli ulivi secolari’, che trasformeranno i paesaggi rurali in palcoscenici naturali. A Campello sul Clitunno, il 16 novembre, si terrà l’evento di chiusura con la ‘Corsa dei frantoi’, competizione di 10 chilometri immersa tra uliveti e borghi, affiancata da una camminata aperta a tutti. Durante i cinque weekend, infine, gli chef del circuito ‘Umbrian #EVOOAmbassador’ proporranno nei loro ristoranti menù dedicati, con piatti di terra e di lago abbinati agli oli extravergine umbri di qualità.